ஜெயலலிதா கைரேகை வைத்தது தெரியும்... இட்லி சாப்பிட்டாரா என்று எனக்குத் தெரியாது - ஓ.பன்னீர்செல்வம்

சென்னை: திருப்பரங்குன்றம், தஞ்சாவூர், அரவக்குறிச்சி ஆகிய 3 இடைத்தேர்தலுக்கும் வேட்பாளரை தேர்வு செய்தது ஜெயலலிதாதான் என்று ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார். அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அவர் என்ன உணவு சாப்பிட்டார் என்று எனக்குத் தெரியாது என்றும் ஓ.பன்னீர் செல்வம் கூறியுள்ளார்.

மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக ஆறுமுகசாமி ஆணையம் விசாரணை நடத்தி வருகிறது. இந்த ஆணையத்தில் நேற்று ஆஜரான அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் 2016 செப்டம்பர் மாதம் 22 ஆம் தேதி ஜெயலலிதா மருத்துவமனையில் எதற்காக அனுமதிக்கப்பட்டார் என்ற விவரம் எனக்கு தெரியாது என கூறினார்.

ஜெயலலிதாவுக்கு சர்க்கரை அளவு அதிகமாக இருக்கிறது என்பதை தவிர அவருக்கு இருக்கும் வேறு உடல் உபாதைகள் குறித்து எனக்கு எதுவும் தெரியாது எனவும் கூறினார். ஜெயலலிதாவை தான் பார்க்கவேயில்லை என்று கூறினார். இன்றைய தினம் இடைத்தேர்தல் படிவத்தில் ஜெயலலிதா கைரேகை வைத்தாரா என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த ஓபிஎஸ், கைரேகை வைத்தது எனக்குத் தெரியும் என்றார்.

English summary

O. Panneerselvam Statement to Arumugasamy Commission Today (ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தில் ஓபிஎஸ் விளக்கம்): OPS has said that in the Arumugasami Commission that Jayalalithaa was the candidate for the three by-elections in Thiruparankundram, Thanjavur and Aravakurichi. O. Panneer Selvam said he did not know what he ate at the Apollo Hospital.