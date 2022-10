முதல்வருடன் பேசினேனா.. நிரூபித்தால் அரசியலை விட்டு விலக தயார்..பழனிச்சாமி தயாரா? - ஓபிஎஸ் சவால்

Chennai

சென்னை: முதல்வர் ஸ்டாலினுடன் நான் அரைமணி நேரம் தனியாக பேசியதாக பழனிச்சாமி நிரூபித்தால் அரசியலை விட்டு விலகத்தயார் என்று முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் கூறியுள்ளார். அப்படி நிரூபிக்க முடியாத பட்சத்தில் பழனிச்சாமி அரசியலை விட்டு விலகுவாரா என்றும் ஓபிஎஸ் சவால் விடுத்துள்ளார்.

அதிமுகவிலிருந்து ஓபிஎஸ் நீக்கப்பட்டு, அவரது எதிர்க்கட்சி துணை தலைவர் பதவி இனி செல்லாது என கடந்த அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்தார். ஆனால் தற்போது நடைபெற்று வரும் சட்டமன்ற கூட்டத்தில் எதிர்க்கட்சி துணை தலைவர் இருக்கை ஓபிஎஸ்க்கு ஒதுக்கப்பட்டது.

சபாநாயகரின் இந்த செயலுக்கு கண்டனம் தெரிவித்த எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் இன்று வள்ளுவர் கோட்டத்தில் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை நடத்தினர். ஆனால் அனுமதியின்றி போராட்டம் நடத்தியதால் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் ஆதரவாளர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.

ஆரம்பமே அனல்.. சட்டசபைக்குள் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.. வராமல் புறக்கணித்த எடப்பாடி பழனிச்சாமி

English summary

Former Chief Minister O. Panneer Selvam has said that if Palanisami proves that he spoke alone with Chief Minister Stalin for half an hour, he will quit politics. OPS has also challenged if Palaniswami will leave politics if this cannot be proved.