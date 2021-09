ஸ்கூல் போக மாட்டேன்.. அடம் பிடிக்கும் குழந்தை..சந்திரபாபு பாட்டோடு குஷியான சிறுவன்- க்யூட் வீடியோஸ்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: "கொரனோ இன்னும் முடியல.. 3வது அலை வருதாம்.. ஸ்கூலுக்கு போகமாட்டேன்.." என்று அம்மாவிடம் அடம்பிடிக்கும் அழகு பிள்ளை வீடியோ தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாக சுற்றி வருகிறது.

தமிழகத்தில் கடந்த ஆண்டு முதல் கொரோனா வைரஸ் பரவலை அடுத்து பள்ளி, கல்லூரிகள் மூடப்பட்டிருந்தன.

ஒரு வழியாக, கொரோனா குறைந்ததால், செப்டம்பர் 1ம் தேதியான இன்று கல்லூரி மற்றும் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டு மாணவர்கள் வருகைக்குப்பின் பள்ளிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

English summary

"Corono still is there 3rd wave is coming, I won't go to school.." a small baby telling his mother, that video goes viral.