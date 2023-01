என்ன பாஜக வளருதா? ஈரோடு கிழக்கில் அண்ணாமலை போட்டியிடுவாரா? ‛‛தைரியம்’’ இருக்கா.. சீண்டிய ஈஸ்வரன்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பாஜக வேகமாக வளர்ந்து வருவதாக அக்கட்சியினர் கூறி வரும் நிலையில், ‛‛ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை போட்டியிடுவாரா? தைரியம் இருந்தால் போட்டியிடட்டும்'' என கேள்வி எழுப்பி கொங்கு ஈஸ்வரன் மீண்டும் பாஜகவை சீண்டியுள்ளார்.

கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் பொதுச் செயலாள இருந்து வருபவர் கொங்கு ஈஸ்வரன். இவர் கடந்த சட்டசபை தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றிருந்தார்.

இவர் நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு சட்டசப தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். திமுக கூட்டணி சார்பில் உதயசூரியன் சின்னத்தில் இவர் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார்.

English summary

While the party is saying that the BJP is growing rapidly in Tamil Nadu, will BJP leader Annamalai contest in the Erode East Assembly constituency by-election? Kongu Eswaran has once again angered the BJP by questioning, "If you have the courage, let them contest."