ஈரோடு கிழக்கில் பாஜக போட்டியிட்டால் விட்டுக் கொடுக்க ரெடி! ஓபிஎஸ் தடாலடி அறிவிப்பு

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் பாஜக போட்டியிட விரும்பினால் நாங்கள் முழு ஆதரவு அளிப்போம் என அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார். இடைத்தேர்தலில் ஈபிஎஸ் அணி போட்டியிட தயாராகியுள்ள சூழலில், நாங்கள் போட்டியிடுவோம் என அறிவித்துள்ளார் ஓபிஎஸ். அதேநேரம், பாஜக கேட்டால் ஆதரவு அளிப்போம் என்று பாஜகவை விட்டுக்கொடுக்காமல் பேசியுள்ளார்.

அதிமுக ஓ.பி.எஸ் ஈ.பி.எஸ் என இரு அணிகளாக பிரிந்துள்ள நிலையில், ஓ.பன்னீர்செல்வம் இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்

அப்போது ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடுவது தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்பை ஓ.பன்னீர்செல்வம் வெளியிட்டுள்ளார். மேலும், பாஜகவுக்கும் மறைமுகமாக ஒரு வேண்டுகோளை வைத்திருக்கிறார் ஓபிஎஸ்.

இடைத்தேர்தல் கோதாவில் இறங்கிய ஓபிஎஸ்.. நான் தான் ஒருங்கிணைப்பாளர்.. 'இரட்டை இலை’ எங்களுக்கே - பரபர!

English summary

AIADMK coordinator O. Panneerselvam said that if BJP wants to contest from Erode East constituency, we will give full support. In the environment where the EPS team is ready to contest in the by-elections, OPS has announced that we will contest.