தமிழகம் யோகிகளால் உருவாகவில்லை.. போய் படிச்சிட்டு வாங்க.. ஆளுநருக்கு ஜோதிமணி அட்வைஸ்

சென்னை: தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என். ரவிக்கு தமிழக வரலாறு தெரியாவிட்டால் படித்து தெரிந்துகொள்ள வெண்டும் என்று காங்கிரஸ் எம்.பி ஜோதிமணி ட்விட் பதிவிட்டுள்ளார்.

கோவை நவக்கரையில் உள்ள ஜே எஸ் எஸ் யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ கல்லூரியில் மாணவர்கள் தங்கும் விடுதி திறப்பு விழா நடந்தது.

இதில் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி கலந்துகொண்டார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:-

English summary

Congress MP Jyothimani tweeted that if Tamil Nadu Governor RN Ravi does not know the history of Tamil Nadu, he should read it.