மரக்கட்டைகளுக்கு நடுவே ஹாயாக படுத்திருக்கும் 'பூனை'.. 11 செகண்ட் டைம்.. கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம்

சென்னை: கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்டிகல் இல்யூஷன் படத்தில் மரக்கட்டைகளுக்கு நடுவே ஒரு பூனை ஹாயாக படுத்து தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த பூனையை 11 செகண்டில் கண்டுபிடித்தால் நீங்கள் புத்திசாலி தான்.

கண்களை குழப்பி மூளைக்கு வேலை கொடுக்கும் படங்களை ஆப்டிக்கல் இல்யூஷன் படங்கள் எனலாம்.

தற்போது இது போன்ற ஆப்டிகல் இல்யூஷன் படங்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் டிரண்டாகி வருகின்றன.

English summary

In the optical illusion image below, a cat is lying down and sleeping among the logs. You're smart if you can find this cat in 11 seconds.