நான் பேசும் தமிழ் புரிந்தால் தமிழ் வாழும்.. ஆதங்கத்தோடு பேசிய கமல்.. கொங்குநாடு சர்ச்சைக்கு பதிலடி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : மக்கள் நீதீ மய்யம் தொழிற்சங்கம் அறிமுக விழாவில் பேசிய அக்கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன், நான் பேசும் தமிழ் புரிந்தால் தமிழ் வாழும் எனறார்.

தமிழ்நாடு வரைபடத்தை கிழிக்க முயற்சிக்கும் திட்டத்தை முறியடிக்க வேண்டும் என்று கூறிய கொங்குநாடு என தனியாக மாநிலத்தை பிரிக்க வேண்டும் என்று சிலர் குரல் கொடுப்பதற்கு மறைமுகமாக எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்.

சட்டசபை தேர்தலில் படுதோல்வியை தொடர்ந்து மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியில் தொடர்ந்து பல்வேறு முக்கிய தலைவர்கள் விலகி வந்த நிலையில் அது பற்றி எந்த கருத்தும் கமல் வெளியிடவில்லை. மிக அமைதியாக கட்சியின் உள்கட்டமைப்பை சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

