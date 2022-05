சென்னையில் இந்தி எழுத்து மீது தார்பூசி அழிக்கும் போராட்டம்... கி வீரமணி உள்பட ஏராளமானவர்கள் கைது

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை:சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் இந்தி அழிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட திராவிடர் கழக தலைவர் கி வீரமணி உள்பட ஏராளமானவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். இது பெரியார் மண். இந்தி திணிப்புக்கு எதிராக பெரியார் தொடங்கி போராட்டம் தொடரும் என கி வீரமணி சூளுரைத்தார்.

திராவிட கழக தலைவராக இருப்பவர் கி வீரமணி. இவர் மத்திய அரசின் மும்மொழி கொள்கை, நீட் தேர்வு உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்களுக்கு எதிராக பிரசாரம் செய்து வருகிறார்.

தமிழகம் முழுவதும் நீட் விலக்கு பொதுக்கூட்டம் நடத்தி வருகிறார். இந்த கூட்டத்தில் அவர் மத்திய அரசுக்கு எதிராக கடுமையாக பேசி வருகிறார்.

மோடியின் பிடி ஆர்எஸ்எஸ் கையில் இருக்கு ... தமிழக ஆளுநர் பாஜக ஏஜென்ட் - கி. வீரமணி சாடல்

English summary

Several people, including Dravidar Kazhgam leader Ki Veeramani, were arrested at the Chennai Egmore railway station for protesting against the destruction of Hindi. Ki Veeramani vowed that the struggle against Hindi dumping would continue till it was won.