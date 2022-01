மகளிடம் அத்துமீறிய “போதை” தந்தை.. சுத்தியலால் ஒரே அடியில் கொன்ற மனைவி - பெண்ணை விடுவிக்கும் போலீசார்..?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: சென்னையில் குடிபோதையில் பெற்ற மகளிடம் எல்லைமீற முயன்ற குடிகார கணவனை மனைவி சுத்தியலால் அடித்து கொலை செய்த நிலையில், தற்காப்புக்காக கொலை நிகழ்ந்ததால் மனைவியை விடுவிக்க காவல்துறையினர் முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழகத்தில் கடந்த சில வருடங்களாக குடிபோதையில் எல்லை மீறும் சம்பவங்களும் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடும் சம்பவங்களும் அதிகரித்து வருகிறது குறிப்பாக பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகள் நாள்தோறும் அரங்கேறி வருகிறது.

மதுபோதையில் மற்ற பெண்களிடம் மட்டுமல்லாது வீட்டிலுள்ள மகள் உள்ளிட்டவர்கள் மீதே அரங்கேற்றப்படும் பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் ஒருபுறம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

English summary

It has been reported that the police have decided to release the wife of a drunken husband who tried to cross the border with his drunken daughter in Chennai after his wife beat him to death with a hammer.