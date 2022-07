வேகம் எடுத்த கொரோனா.. தமிழகத்தில் இன்று ஒரு லட்சம் இடத்தில் தடுப்பூசி முகாம்.. மாஸ் ஏற்பாடு!

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழகத்தில் கொரோனா அதிகரித்து வரும் நிலையில் இன்று ஒரேநாளில் ஒரு லட்சம் இடங்களில் சிறப்பு முகாம்கள் மூலம் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டு வருகிறது.

தமிழகத்தில் சில வாரங்களாக கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. தமிழகத்தில் தற்போது தினசரி கொரோனா பாதிப்பு 3 ஆயிரத்தை நெருங்கி உள்ளது.

இதனால் மாஸ்க் அணிவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. அதோடு கொரோனா தடுப்பு வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என பொதுமக்களுக்கு அரசு அறிவுறுத்தி உள்ளது.

அதிகரிக்கும் கொரோனா.. Work from Home உண்டா? கிடையாதா? முன்னணி ஐடி நிறுவனங்கள் கூறுவது என்ன?

English summary

As the corona virus is increasing in Tamil Nadu, vaccination is being administered at one lakh places in one day through special camps.