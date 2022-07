"ரூட் மாறுது.." - வெற்றிக் குறி காட்டும் ஓபிஎஸ் தரப்பு.. வழக்கின் திசை யாருக்கு சாதகம்?

Chennai

சென்னை : ஓபிஎஸ் தொடர்ந்த வழக்கில், உச்சநீதிமன்றம் நேற்று பிறப்பித்த உத்தரவு தங்களுக்கு சாதகமாகவே வந்திருப்பதாக நம்பிக்கையோடு பேசுகிறார்கள் ஓபிஎஸ் தரப்பினர்.

ஜூலை 11ஆம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழுவில் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்வு செய்யப்பட்டு, அவரால் ஓபிஎஸ் தரப்பினர் கட்சியை விட்டே நீக்கப்பட்டனர்.

இந்நிலையில், அதிமுக பொதுக்குழு நடத்தியதும், ஈபிஎஸ் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டதும் செல்லாது என ஓபிஎஸ் தரப்பு உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடியது. இந்த வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் நேற்று ஒரு உத்தரவைப் பிறப்பித்தது.

ரைட்டு.. அரசியல் கட்சிகளுடன் தேர்தல் ஆணையம் ஆலோசனை.. எடப்பாடி தரப்புக்கு மட்டும் அழைப்பு!

English summary

Supreme Court passed the admk general body meeting case to Chennai High court. In this case, the OPS parties speak with confidence that the order in their favor.