விழிபிதுங்க வைக்கும் இஎம்ஐ பிரச்சனை.. கைகொடுக்குமா அரசு? பெரும் எதிர்பார்ப்பில் சாமானிய மக்கள்

சென்னை: வேலைக்கு போனால் தான் வருமானம் என்ற நிலையில் பல கோடி மக்கள் இந்தியாவில் உள்ளனர். இந்நிலையில் வேலைக்கு செல்லாமல் எப்படி கடனுக்கான இஎம்ஐ செலுத்த முடியும் என்று மக்கள் வேதனையில் உள்ளனர். மத்திய அரசு கடந்த முறை ஏற்பட்ட பாதிப்புக்கு ஆறு மாதம் இஎம்ஐ கட்டுவதை தள்ளி வைத்ததை போல் இந்த முறையும் தள்ளி வைக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த கிட்டத்தட்ட எல்லா மாநிலங்களுமே கடும் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை அறிவித்துள்ளன. சென்ற ஆண்டை விட பாதிப்பு மிக அதிகமாக உள்ளது. உயிரிழப்பும் உலகில் எந்த நாட்டிலும் ஏற்படாத அளவிற்கு இந்தியாவில் 2வது கொரோனா அலையில் ஏற்பட்டு வருகிறது.

நிச்சயமற்ற வாழ்க்கை சூழலால் வேலைக்கு செல்லவும் முடியாமல், வருமானம் இல்லாமல் வாழ்க்கையை நடத்த முடியாமல் பல கோடி மக்கள் தவிக்கிறார்கள். இந்த சூழலில் வங்கிகளில் வாங்கிய கடனுக்கான இஎம்ஐ தவணை எப்படி கட்ட முடியும் என்று மக்கள் வேதனையில் உள்ளனர்

இஎம்ஐ காலக்கெடு நீட்டிப்பு இனியும் கிடையாது.. உச்சநீதிமன்றத்தில் ரிசர்வ் வங்கி தகவல்

There are billions of people in India whose only source of income is work. In this situation people are in agony as to how they can pay the EMI for the loan without going to work. There is a demand that the Central Government should be given time to pay the EMI.