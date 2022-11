40 இடங்கள்.. தமிழகத்தில் வருமான வரித்துறை சோதனை.. ரேஷன் பொருள் சப்ளை செய்யும் நிறுவனங்களுக்கு செக்!

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசின் பொது விநியோக திட்டத்திற்கு பாமாயில், பருப்பு உள்ளிட்டவற்றை விநியோகம் செய்யும் நிறுவனங்களுக்கு சொந்தமான இடங்களில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

ஏற்கெனவே பொங்கல் பொருட்கள் விநியோகத்தில் முறைகேடு நடந்துள்ளதாகவும், ரேஷன் பொருட்கள் தரமில்லாமல் இருப்பதாகவும் பாஜக தரப்பில் தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டது. தற்போது 40 இடங்களில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

அந்த வகையில் அருணாச்சலம் இம்பேக்ஸ், காமாட்சி குரூப் ஆப் கம்பெனிஸ், இண்டர்கிரேடட் சர்வீஸ் குரூப் போன்ற நிறுவனங்களில் சோதனை மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

The Income Tax Department is conducting inspections at the premises owned by the companies that distribute palm oil, pulses etc. to the Public Distribution Scheme of the Tamil Nadu Government. Testing is conducted in companies like Arunachalam Impex, Kamachi Group of Companies, Integrated Service Group.