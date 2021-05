8 வேக்சின்.. 216 கோடி டோஸ்.. 2021 இறுதிக்குள் இந்தியாவில் அனைவருக்கும் வேக்சின்.. மத்திய அரசு பிளான்

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: இந்தியாவில் 2021 டிசம்பர் மாதத்திற்குள் 216 கோடி டோஸ் வேக்சின் தயாரிக்கப்படும், இதன் மூலம் இந்திய குடிமக்கள் எல்லோருக்கும் இந்த வருட இறுதிக்குள் வேக்சின் போட முடியும் என்று நிதி ஆயோக் உறுப்பினர் மற்றும் தேசிய வேக்சின் வல்லுநர் குழு தலைவர் வினோத் குமார் பால் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் தற்போது கோவேக்சின் மற்றும் கோவிட்ஷீல்ட் வேக்சின் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. ரஷ்யாவின் ஸ்புட்னிக் வி வேக்சின் ஏற்கனவே இந்தியாவில் இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

அடுத்த வாரத்தில் இருந்து இந்த வேக்சின் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வர உள்ளது. இப்படிப்பட்ட நிலையில் இந்திய வேக்சின் தேவை இந்த வருட இறுதியில் பூர்த்தி செய்யப்படும், தேவைக்கு அதிகமாக வேக்சின் உருவாக்கப்பட்டு மக்களுக்கு கொடுக்கப்படும் என்று தேசிய வேக்சின் வல்லுநர் குழு தலைவர் வினோத் குமார் பால் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

India plans to vaccinate all by end of 2021: Expert panel says 216 Crore Doses will be available to people.