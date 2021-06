தினசரி கொரோனா பாதிப்பு அதிரடியாக குறைந்தது... மீளும் இந்தியா - அதிகரிக்கும் நம்பிக்கை

Chennai

சென்னை: இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 1,27,510 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதியாகி இருப்பதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது. 2,55,287 பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர். நாடு முழுவதும் மருத்துவமனைகளில் தற்போது சிகிச்சை பெறுவோர் எண்ணிக்கை 18,95,520 ஆக குறைந்துள்ளது.

கொரோனா வைரஸ் இரண்டாம் அலை இந்தியாவை புரட்டிப் போட்டு விட்டது. தினசரி பாதிப்பு 4 லட்சத்திற்கும் மேல் பதிவாகி வந்தது. 4 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் மரணமடைந்தனர். மயானங்கள் நிரம்பி வழிந்தன. எங்கும் குவியல் குவியலாக சடலங்கள் காணப்பட்டது.

இரண்டாம் அலையின் தொடக்கத்தில் மாநில அரசுகள் அனைத்தும் கொரோனா பாதிப்பை கட்டுப்படுத்த திணறி விட்டனர். பல மாநிலங்களில் லாக்டவுன் அமல்படுத்தப்பட்டது. மத்திய, மாநில அரசுகளின் தீவிர நடவடிக்கையால் பாதிப்பு படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது.

