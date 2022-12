தமிழ்நாடு அருகே உருவாகிறது புயல்.. டிசம்பரில் தொடங்கும் ஆட்டம்! காலையிலேயே ஷாக் தந்த வானிலை மையம்

Chennai

சென்னை: வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி புயலாக வலுவடையும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்து இருக்கிறது.

தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தெற்கு அந்தமான் கடல் பகுதிகளில் இன்று காலை காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி இருக்கிறது. இது அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் வலுவடையக்கூடும்.

அதன் பிறகு இது மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து டிசம்பர் 8-ம் தேதி வடதமிழகம் - புதுவை மற்றும் அதனை ஒட்டிய தெற்கு ஆந்திர கடலோரப் பகுதிகளின் அருகில் நிலவக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்து உள்ளது.

