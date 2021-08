ரூபாய் நோட்டுகளில் வேறு தலைவர்களின் படங்களை அச்சிட முடியாது.. இதுக்கு காரணமும் சொன்ன ஹைகோர்ட்டு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: நமது நாட்டின் ரூபாய் நோட்டுகளில் தேசப்பிதா மகாத்மா காந்தியின் உருவப்படம் இடம்பெற்றுள்ளது. ஆங்கிலேயரின் அடிமை சங்கிலியில் இருந்து விடுவித்து இந்தியாவின் சுதந்திரத்துக்கு பெரும் பங்கு வகித்தவர் மகாத்மா என்பது அனைவருக்கும் தெரியும்.

மகாத்மா காந்தியை கவுரவிக்கும் வகையில் ரூபாய் நோட்டுகளில் அவரது உருவப்படம் இடம் பெற்றுள்ளது. இதேபோல் சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் படத்தையும் ரூபாய் நோட்டில் அச்சிட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நீண்ட காலமாக இருந்து வருகிறது.

