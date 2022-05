நிறுவனராக நின்று கொண்ட ராமதாஸ்! பாமக படை தளபதியாக 25 ஆண்டுகள்! ஜி.கே.மணியை நம்ப காரணம் என்ன?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவராக அன்புமணி ராமதாஸ் பொறுப்பேற்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ள நிலையில், 25 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அக்கட்சியின் தலைவராகவும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பதவிகளை வகித்து வந்த ஜி.கே.மணி குறித்த பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பார்க்கலாம்..

மருத்துவராக இருந்த ராமதாஸ் 1980ஆம் ஆண்டு ஜூலை 20ஆம் நாள் வன்னியர் சங்கத்தை தொடங்கினார். ஆனால் அதற்கு முன்பாகவே டிரிபிள் எஸ் என்று அழைக்கப்பட்ட சமூக சேவை சங்கத்தில் அவருக்கு அறிமுகம் ஆனவர்தான் ஜிகே மணி.

அப்போதே அவரது துடிப்பான செயல்பாடுகள் ராமதாஸ் அவர்களை ஏற்றுவதால் பின்னர் வன்னியர் சங்கம் தொடங்கப்பட்ட போதும் ராமதாஸ் உடன் இணைந்து பணியாற்றினார். அப்போது தொடங்கிய ஜி.கே.மணியின் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியில் தற்போது வரை தொடர்ந்து வருகிறது.

ராமதாசின் படைத்தளபதி ஜி.கே.மணி! ஆசிரியர் டூ பாமக தலைவர்! ஒரே பதவியில் 25 ஆண்டுகள்! ருசிகர பின்னணி!

English summary

As it has been reported that Anbumani Ramadas is to take over as the leader of the Pmk, now you can see many interesting facts about GK Mani who has been the leader of the party for more than 25 years and has held various positions including mla.