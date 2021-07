பேரை கேட்டாலே சும்மா அதிருதுல்ல..இன்று புலிகள் தினம்.. நாட்டில் புலிகள் பாதுகாக்கப்படுகிறதா? விவரம்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: புலிகள். இந்த பெயரை கேட்டால் தானாகவே நமது உடல் கிலியுடன் கொஞ்சம் அதிகமாகவே சிலிர்த்துக் கொள்ளும். காட்டின் ராஜா சிங்கம் என்றால், காட்டின் இளவரசர் கண்டிப்பாக புலிதான். தனது தனித்துவமான தோற்றத்தாலும், கம்பீரமான நடையினாலும், அதிர வைக்கும் உறுமலினாலும் மனிதர்களுக்கு தொடர்ந்து ஆச்சரியத்தை எற்படுத்தி வருகின்றன இந்த காட்டின் காவலன்கள்.

தங்களது பேவரைட் உணவான மான்களை டிபனாகவும், காட்டெருமைகளை லன்ச் ஆகவும், முயல்களை ஸ்னாக்ஸ் ஆகவும் எடுத்துக் கொள்ளும் புலிகள், மனிதர்களையே கண்டாலே கூச்ச சுபாவம் கொண்டு தெறித்து ஓடும் என்பதே உண்மை.

25 லட்சம் கொடுத்தாச்சு.. ரூ 1 லட்சம் அபராதத்தை கொரோனா நிதியாக வழங்க விருப்பமில்லை- நடிகர் விஜய்

ஆனால் 'தான் உண்டு தனது வேலை உண்டு' என்று சமத்தாக இருக்கும் புலிகளை தேடிச் சென்று இடையூறு ஏற்படுத்துகிறான் மனிதன்.

English summary

The survey revealed that there are 2,967 tigers in India. As of today, there are 51 tiger sanctuaries in our country