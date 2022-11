ரைட்டு.. எடப்பாடி பழனிசாமி தலைக்கு மேல் தொங்கும் கத்தி! கொடநாடு சம்பவம் தொடர்பாக விசாரிக்க திட்டம்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஜெயலலிதாவுக்கு சொந்தமான கொடநாடு பங்களாவில் நடந்த கொலை மற்றும் கொள்ளை சம்பவங்கள் தொடர்பாக மீண்டும் விசாரணை நடத்தப்படும் என சசிகலா, எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்ட முக்கிய அரசியல் தலைகளின் பெயர்கள் அடிபடும் நிலையில் பரபரப்பு தொற்றிக் கொண்டுள்ளது.

நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரி அருகே உள்ள கொடநாடு பகுதியில் 2017 ஆம் ஆண்டு மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவிற்கு சொந்தமான பங்களாவில் கொலை, கொள்ளை சம்பவம் நடைப்பெற்றது.

இது தொடர்பாக சயான், வாளையாறு மனோஜ் உட்பட 10 பேர் கைது செய்யப்பட்டு அனைவரும் தற்போது ஜாமினில் உள்ளனர். இந்த வழக்கு கடந்த ஐந்தாண்டு காலமாக உதகை மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

Sasikala, Edappadi Palaniswami and other prominent political leaders have been mentioned in a frenzy over the murder and robbery incident in Jayalalithaa's Koda Nadu bungalow.