துண்டான கல்லூரி மாணவி தலை.. சென்னை ரயிலில் தள்ளிவிட்டு காதலன் வெறிச்செயல்! சதீஷை பிடிக்க 2 தனிப்படை

சென்னை: பரங்கிமலை ரயில் நிலையத்தில் கல்லூரி மாணவியை ஓடும் ரயில் முன் தள்ளி கொன்றுவிட்டு தப்பிச்சென்ற அவரது காதலனை போலீசார் 2 தனிப்படை அமைத்து தேடி வருகிறார்கள்.

சென்னை கிண்டியை அடுத்துள்ள ஆதம்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சத்யா (20). இவர் தனியார் கல்லூரியில் பி.காம் இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வந்து இருக்கிறார்.

இவரது தாய் ராமலட்சுமி சென்னை ஆதம்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் தலைமை காவலராக பணிபுரிந்து வருகிறார். காவலர் குடியிருப்பில் வசித்து வந்த சத்யாவுக்கு அதே குடியிருப்பில் வசித்து வந்த சதீஷ் (23) என்ற இளைஞரும் 6 ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

Chennai police have set up 7 separate teams to search for murderer Sathish who pushed her lover Sathya in front of a running train and killed her at Parangimalai railway station.