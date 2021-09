4 பேருமே சரி இல்லையே.. 5 நாள் ஐபிஎல்லில் விக்கித்து போன பிசிசிஐ.. டி 20 அணியில் எதிர்பாராத மாற்றம்?

Chennai

சென்னை: 2021 ஐபிஎல் தொடரில் சில இந்திய வீரர்கள் ஆடும் விதம் கடும் விமர்சனங்களை சந்தித்துள்ளது. முக்கியமாக டி 20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு தயாராகி இருக்கும் சில வீரர்கள் ஐபிஎல் போட்டிகளில் மோசமாக சொதப்பி வருகிறார்கள்.

2021 ஐபிஎல் தொடரின் இரண்டாம் பாதி ஆட்டம் தொடங்கி நடந்து வருகிறது. இதுவரை சென்னை, மும்பை, கொல்கத்தா, பெங்களூர், ஹைதராபாத், டெல்லி, ராஜஸ்தான், பஞ்சாப் ஆகிய 8 அணிகளும் மாறி மாறி மோதி இருக்கின்றன. 5 நாள் ஆட்டமும் விறுவிறுப்பாக முடிந்துள்ளது.

இன்று சென்னைக்கும், பெங்களூருக்கும் இடையிலான ஐபிஎல் போட்டி நடக்க உள்ளது. இதில் சென்னை வெற்றிபெறும்பட்சத்தில் பிளே ஆப் செல்வது 99 சதவிகிதம் உறுதியாகிவிடும். டி 20 உலகக் கோப்பை நடக்க உள்ளதால் இந்த தொடரில் ஆடும் ஒவ்வொரு வீரர்களின் ஆட்டமும் தீவிரமாக கவனிக்கப்படுகிறது.

English summary

IPL 2021: India T20 squad players are not playing well so far in this season IPL 2021: India T20 squad players are not playing well so far in this season in batting and bowling.