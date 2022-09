பொதுக்குழுவுக்கே உச்சபட்ச அதிகாரம்? ’மெகா கேள்விக்கு விடை என்ன?’- ஆட்டத்தை மொத்தமா மாற்றிய பாயிண்ட்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுகவில் நிலவும் மோதல்களைத் தொடர்ந்து ஒரு பெரிய விவாதம் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் தரப்பினருக்கு இடையே நடந்தது. அது, பொதுக்குழுவுக்கு உச்சபட்ச அதிகாரம் இருக்கிறதா என்பதுதான். அந்தக் கேள்விக்கு இன்று ஐகோர்ட் அளித்துள்ள தீர்ப்பு பதிலாக அமைந்துள்ளது.

எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினர், பொதுக்குழுவே கட்சியின் உச்சபட்ச அதிகாரம் கொண்ட அமைப்பு, அதன் ஒப்புதல் பெற்றால் தான் ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவி இருக்கும் என்ற வாதங்களை முன்வைத்து வந்தனர்.

ஆனால், ஓபிஎஸ் தரப்பு, தொண்டர்களே தலைமையைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்ற சிறப்பு விதியால், தலைமைப் பதவி தேர்வுக்கு பொதுக்குழு ஒப்புதல் தேவையில்லை என்று வாதாடியது.

பொதுக்குழுவை விட அதிமுகவின் அடிப்படைத் தொண்டர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவியே அதிகாரம் மிக்கது என்றும், அதனை பொதுக்குழுவால் நீக்க முடியாது என்றும் ஓபிஎஸ் தரப்பு கூறி வந்தது.

மீண்டும் மீண்டுமா? 'ஜெயலலிதாவுக்கே இந்த நிலை!’ கோர்ட் தீர்ப்பு.. பறிபோன நிரந்தர பொதுச் செயலாளர் பதவி

English summary

A major debate took place between the OPS and EPS factions about General Assembly has supreme power. A two-judge bench has ensured that General Assembly members will reflect the volunteers.