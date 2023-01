பாஜக தலைமை கைக்கு போன ‘பந்து’.. யாருக்கு ஆதரவு? அண்ணாமலை முடிவில் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் எதிர்காலம்? ஆஹா!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அதிமுகவின் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் என இரு அணியினரும் வேட்பாளர்களைக் களமிறக்குவதால், பாஜக யாருக்கு ஆதரவு அளிக்கும் என்ற பெரிய கேள்வி எழுந்துள்ளது. இரட்டை இலை முடங்குமா என்ற கேள்வி ஒருபுறம் இருக்க, பாஜகவின் ஆதரவைப் பெறுவதில் இரு தரப்புமே தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர். இன்று இரு தரப்பினரும் அண்ணாமலையைச் சந்தித்து ஆதரவு கோருகின்றனர்.

பாஜக மாநில பொதுச் செயலாளர் சீனிவாசன், அதிமுகவில் இரு அணிகள் போட்டியிடுவதால், பாஜகவின் இறுதி முடிவை அண்ணாமலை அறிவிப்பார் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

இரட்டை இலை சின்னத்தை பெறுவதில் எடப்பாடி பழனிசாமியும், ஓ.பன்னீர்செல்வமும் தீவிரமாக இருக்கும் நிலையில் பாஜகவின் ஆதரவு யாருக்கு என்பதை இதுவரையில் உறுதிப்படுத்தாத நிலையே உள்ளது.

ஈரோடு கிழக்கில் பாஜக போட்டியிட்டால் விட்டுக் கொடுக்க ரெடி! ஓபிஎஸ் தடாலடி அறிவிப்பு

பாஜக இந்த இடைத்தேர்தலில் எந்த அணிக்கு ஆதரவு அளிக்கிறதோ, அந்த அணியையே பாஜக தலைமை அங்கீகரிப்பதாக கருதப்படும் என்பதால், பாஜகவின் முடிவு பெரிய அளவில் கவனம் பெற்றுள்ளது.

English summary

In the Erode East by-election, AIADMK's Edappadi Palaniswami and O. Panneerselvam are fielding candidates, so a big question has arisen as to whom the BJP will support. Both parties are serious about getting the BJP's support. BJP State General Secretary Srinivasan has said that Annamalai will announce the final decision of BJP.