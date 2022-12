என்னது இதுவா ரஃபேல் வாட்ச் பில்! எவ்ளோ பெரிய கம்பெனி -கையிலா எழுதுவாங்க? "இளையான்குடி" இடைஞ்சல்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கையில் அணிந்து இருந்த விலை உயர்ந்த ரஃபேல் சிறப்பு கைகடிகாரத்தின் பில்லை வெளியிட வேண்டும் என அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி கோரி இருந்த நிலையில் கையால் எழுதப்பட்ட பேப்பர் பில்லை இளையான்குடி ஒன்றிய பாஜகவின் பேஸ்புக் பக்கத்தில் வெளியானதாக ஒரு புகைப்படம் பகிரப்பட்டு வருகிறது. இது உண்மையா? விரிவாக பார்ப்போம்.

தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை செய்தியாளர்கள் சந்திப்புகள், பொதுக்கூட்ட மேடைகளில் பேசும்போது கையில் ஒரு வாட்ச் அணிந்திருப்பார். அது என்ன வாட்ச் என்று தேசிய நெட்டிசன்கள் அதன் விலையை கண்டு ஷாக் ஆகினர்.

இதுகுறித்து சமூக வலைதளங்களில் அவர்கள் பதிவுகளை வெளியிட தொடங்கிய நிலையில் செய்தியாளர் சந்திப்பிலும் அண்ணாமலையிடம் அவரது வாட்ச் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

அப்போ 5000 கேட்டீங்களே.. இப்போ 1000 தானா? திமுக அரசின் பொங்கல் ’பொய்’ தொகுப்பு! அண்ணாமலை காட்டம்!

English summary

A photo is being shared on the Facebook page of Ilayayankudi Union BJP, where Minister Senthil Balaji demanded that the bill of Rafale special watch, which was worn by Tamil Nadu BJP leader Annamalai, be released. Is this true? Let's see in detail.