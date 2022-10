பாஜக தலைவர் பதவியில் இருந்து அண்ணாமலை நீக்கப்படுகிறாரா?- பரவும் தகவல்.. ராம சீனிவாசன் பரபர விளக்கம்!

Chennai

சென்னை : பாஜக மாநிலத் தலைவராக பொறுப்பு வகித்து வரும் அண்ணாமலை, அந்தப் பதவியில் இருந்து மாற்றப்பட இருப்பதாக சமீப சில நாட்களாக ஒரு தகவல் தீயாகப் பரவி வருகிறது.

அண்ணாமலையின் சில நடவடிக்கைகள் பற்றி பாஜக மேலிடத்திற்கு புகார்கள் பறந்துள்ளதாகவும், அதனால் அவர் மீது தலைமை அதிருப்தியில் இருப்பதாகவும் அரசியல் வட்டாரத்தில் கிசுகிசுக்கப்பட்டு வந்தது.

இதனால், அண்ணாமலையை பதவியில் இருந்து நீக்கிவிட்டு வேறொருவரை நியமிக்க பாஜக தலைமை திட்டமிட்டு வருவதாக சில யூகங்கள் றெக்கைகட்டிப் பறந்தன.

இந்நிலையில், பாஜக மாநில பொதுச் செயலாளர் பேராசிரியர் ராம ஸ்ரீனிவாசன், இதுகுறித்து விளக்கி அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

For the past few days, a rumor has been doing the rounds that Annamalai, who is serving as the BJP state president, will be expelled from that post. In this case, BJP State General Secretary Professor Rama Srinivasan has issued a statement explaining about the rumor.