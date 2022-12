திமுக துடியா துடிக்குதாம்.. 2 லீடர்கள் சொல்லிட்டாங்களே! “எடப்பாடி வேலை?”பின்னணியில் பரபர பிளான்கள்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுகவின் முக்கிய தலைவர்கள், பாஜக கூட்டணி தொடர்பாக தற்போது வேறு வகையான வியூகத்தை கையில் எடுத்திருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எடப்பாடி பழனிசாமியின் திட்டத்தின் படியே பாஜக பற்றி அவரது ஆதரவாளர்கள் பேசுகின்றனரா என்ற கேள்வி எழுப்பப்படுகிறது.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம், பாஜக + திமுக கூட்டணி அமையப்போவதாக பேசினார். அதற்கு திமுக, பாஜக ஆகிய கட்சிகள் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளன.

அதேசமயம், ஈபிஎஸ் ஆதரவாளரான ஜெயக்குமார், சி.வி.சண்முகத்தின் கருத்துக்கு வலுசேர்க்கும் வகையில் பேசியுள்ளார். திமுக, பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைக்க துடியாய்த் துடிக்கிறது எனக் கூறியுள்ளார் ஜெயக்குமார்.

பஞ்சாயத்து முடிஞ்சுது.. பாஜக சமரசத்தை ஏற்ற எடப்பாடி!? நெருப்பில்லாம புகையுமா? அதான் அந்த ட்விஸ்ட்டா?

English summary

Major leaders of AIADMK have now adopted a different strategy in relation to the BJP alliance has created a stir. A question is raised whether his supporters are talking about BJP as per Edappadi Palaniswami's plan.