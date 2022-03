தப்பே இல்லீங்க.. சசிகலா பற்றி ஓபிஎஸ் சொன்னது கரெக்ட்".. அடடே.. முனுசாமி என்ன இப்படி சொல்றாரே?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: அதிமுகவின் மூத்த தலைவர் கேபி முனுசாமி, சசிகலா - ஓபிஎஸ் குறித்து முக்கிய தகவல் ஒன்றை தெரிவித்துள்ளார்.

தென் மண்டலங்களில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட சசிகலா, அடுத்தபடியாக, ஏப்ரல் 1-ம் தேதி கொங்கு மண்டலத்தை நோக்கி செல்கிறார்..

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கோட்டை என கருதப்படும் கொங்கு மண்டலத்திற்குள் சசிகலா நுழைவதுடன், எடப்பாடியில் உள்ள கோயில் ஒன்றிலும் தரிசனம் மேற்கொள்ள உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

