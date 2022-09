குமரி போகும் முதல்வர் ஸ்டாலின்.. ஆனால், ராகுல் காந்தியுடன் ‘ஸ்டேஜ் ஷேரிங் இல்லை’?

Chennai

சென்னை : கன்னியாகுமரில் ராகுல் காந்தி பங்கேற்கும் பொதுக்கூட்டத்தில் முதலமைச்சரும் திமுக தலைவருமான மு.க ஸ்டாலின் பங்கேற்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அவர் மேடையேறவில்லை எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ராகுல் காந்தியின் பாத யாத்திரையை மட்டும் முதல்வர் ஸ்டாலின், தேசியக்கொடியை வழங்கி தொடங்கி வைக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

வரும் 7ஆம் தேதி கன்னியாகுமரியில் தனது அகில இந்திய பாதயாத்திரையை தொடங்க இருக்கிறார் காங்கிரஸ் எம்.பி ராகுல் காந்தி.

தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 3 நாட்களுக்கு இந்த நடைபயணம் நடைபெற இருக்கிறது. இந்தப் பாதயாத்திரையில், கூட்டணி கட்சி தலைவர்களும் பங்கேற்பார்கள் எனத் தகவல் வெளியானது.

English summary

According to reports, Chief Minister M.K.Stalin did not participate in the Congress public meeting attended by Rahul Gandhi. Stalin to initiate only Rahul Gandhi's yatra.