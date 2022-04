"துரோகம்".. ஸ்டாலினுக்கு வந்த கோபம்.. விதித்த "கெடு".. கண்டுகொள்ளாத "சாந்தி".. கூட்டணிக்குள் விரிசல்?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: திமுக கூட்டணிக்குள் விரைவில் புகைச்சல் அதிகமாகிவிடும் என்று தெரிகிறது.. முதலில் விசிக, இப்போது காங்கிரஸ் என அதிருப்திகள் கூடி வருகின்றன.

திமுகவின் மேல்மட்ட அளவில் எந்தவிதமான பெரிய பிரச்சனைகள், புகார்கள் இதுவரை இல்லாமலை சென்ற கொண்டிருந்த நிலையில்தான் ராஜ கண்ணப்பன் விவகாரம் தலைதூக்கிவிட்டது.. ஆனால், லோக்கல் பாலிட்டிக்ஸ் என்பது ஆரம்பம் முதலே பெருகி வருவதாக தெரிகிறது..

குறிப்பாக, மாநகராட்சி மேயர், துணை மேயர், நகராட்சி, பேரூராட்சி தலைவர் மற்றும் துணைத் தலைவர் பதவிக்கான மறைமுக தேர்தலில், அக்கட்சி அதிகாரப்பூர்வ வேட்பாளர்களை எதிர்த்து, போட்டி வேட்பாளர்கள் களம் இறங்கினர்..

English summary

Is the dissatisfaction between the DMK and the Congress increasing and decides to protest against dmk