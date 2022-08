"செல்லும் செல்லாதுனு" ஒரே வார்த்தையில் சொல்லாமல்! நீதிபதி பயன்படுத்திய "அந்த" அதிகாரம்.. உண்மை என்ன?

Chennai

சென்னை: ஓபிஎஸ் தரப்பே கேட்காத ஒரு நிவாரணத்தை தனி நீதிபதி கொடுப்பதற்கு சட்டத்தில் வழியிருக்கிறதா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

ஓபிஎஸ் தொடர்ந்த அதிமுக பொதுக் குழு வழக்கில் ஜூன் 23 ஆம் தேதிக்கு முந்தைய நிலையே தொடரும் என தனி நீதிபதி ஜெயசந்திரன் உத்தரவிட்டுள்ளர். இதை எதிர்த்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி மேல்முறையீட்டு மனுவை தாக்கல் செய்தார்.

அந்த மனு மீதான இறுதி விசாரணை நீதிபதிகள் துரைசாமி, சுந்தர் மோகன் அமர்வு முன் வந்தது. அப்போது எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினர் பல முக்கிய வாதங்களை முன் வைத்தனர்.

ஓபிஎஸ் தரப்பே கேட்காத நிவாரணத்தை தனி நீதிபதி வழங்கியுள்ளார்.. எடப்பாடி தரப்பின் டாப் 10 வாதங்கள்

A civil court may grant any relif it deems fit which was given to OPS faction that they didnt demand.