வாரிசுகள் எங்கே போவாங்க.. ஏன் பாஜகவில் இல்லையா? அதிமுக பேசலாமா? அமைச்சர் பொன்முடி விளாசல்

சென்னை: வாரிசு அரசியல் பற்றி பேசுவதற்கு ஜெயக்குமாருக்கோ.. சிவி சண்முகத்திற்கோ தகுதி இல்லை. வாரிசு அரசியல் என்பது பாஜகவில் இல்லையா? நம்மைப் பற்றி பேசுவதற்கு ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை என்பதால் இப்படி பேசுகிறார்கள் என்று சென்னை புரசைவாக்கத்தில் நடைபெற்ற கட்சி பொதுக்கூட்டத்தில் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி பேசினார்.

தமிழகத்தில் ஆளும் திமுக அரசு வாரிசு அரசியல் செய்வதாக விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றன.

அதிலும் சமீபத்தில் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் மகனும் திமுக இளைஞர் அணி செயலாளர், சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதி எம்.எல்.ஏவான உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு தமிழக அமைச்சரவையில் இடம் கொடுக்கப்பட்டது வாரிசு அரசியல் என்ற விமர்சனத்தை அதிகரிக்க வைத்துள்ளது.

