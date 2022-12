தொகுதி மாறும் திருமாவளவன்? திடீர் ‘அட்வைஸ்’ கொடுத்த சீனியர் அமைச்சர்! டார்கெட் அந்த சைடு திரும்புதா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : விசிக தலைவரும், சிதம்பரம் எம்.பியுமான திருமாவளவன், 2024 தேர்தலில் தொகுதி மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் என்கிறார்கள் அரசியல் பார்வையாளர்கள். சமீபத்தில் திமுக அமைச்சர் கே.என்.நேருவும் இதுபற்றி திருமாவிடம் பேசியிருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

கடந்த தேர்தலில், கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் எம்.பி தொகுதியில் பானை சின்னத்தில் நின்று போராடி வென்றார் திருமாவளவன். இந்நிலையில், இந்த முறை அங்கு பாமக தீவிரமாக தேர்தல் பணிகளைத் தொடங்கியுள்ளது.

இதனால், திருமாவளவனுக்கு சேஃபான தொகுதியாக சிதம்பரம் இருக்குமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இதனால், திருமாவளவன் தொகுதி மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருப்பதாகச் சொல்கிறார்கள்.

2024 தேர்தலில் திமுகவின் மெகா கூட்டணியில் மநீம, பாமக, தேமுதிக? கார்த்தி சிதம்பரம் ஆரூடம் பலிக்குதோ?

English summary

Political observers say that VCK President and Chidambaram MP Thirumavalavan has a high chance of switching constituency in 2024 parliament elections. Recently DMK Minister KN Nehru spoke to Thiruma about this, according to sources.