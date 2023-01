ஈரோடு கிழக்கில் பாஜக போட்டி? வந்தது 'சமிக்ஞை’.. சூசகமா சொன்ன அண்ணாமலை.. ரைட்டு.. அப்போ கன்ஃபார்மா?

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பாஜக போட்டியிடாது என்பதை சூசகமாக வெளிப்படுத்தியுள்ளார் அண்ணாமலை.

சென்னை : ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அதிமுகவின் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் அணிகள் களமிறங்குவதாக அறிவித்துள்ள நிலையில், பாஜகவின் நிலைப்பாடு என்ன என்பதை இன்னும் அக்கட்சியின் தலைமை வெளிப்படையாக அறிவிக்கவில்லை. இந்த இடைத்தேர்தலில் போட்டி இல்லை என்கிற ரீதியில், பாஜக தரப்பில் இருந்து சமிக்ஞைகள் வரத் தொடங்கி இருக்கின்றன.

இதற்கிடையே, காங்கிரஸ் கட்சி அண்ணாமலைக்கு நேரடியாக சவால் விட்டு வருகிறது. இதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் பேசியுள்ள அண்ணாமலை, 2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தல் தான் எங்களுடையது எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

பாஜக, இந்த இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட விரும்பவில்லை என்றே தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலையும், இந்த இடைத்தேர்தலில் நின்று எங்கள் வலிமையைக் காட்ட வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

கூட்டணியின் வலிமையான வேட்பாளர் மூலம் திமுக வேட்பாளரை எதிர்ப்பதே நோக்கம் என்றும் அண்ணாமலை தெரிவித்திருப்பதால், ஈபிஎஸ் - ஓபிஎஸ் அணிகளில் எந்த அணியின் வேட்பாளரை பாஜக ஆதரிக்கப்போகிறது என்ற கேள்விக்கான விடை வெகு விரைவில் தெரியவரும்.

English summary

While AIADMK's OPS and EPS teams have announced that they will contest in Erode East by-election, BJP has not yet announced their stand. Signals are starting to come from the BJP side that there is no contest in this by-election.