ஆன்மீகம், யோகாவில் முழு ஆர்வம்.. ஐஸ்வர்யா தனுஷ் பிரிவுக்கு காரணம் இதுதானா?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஐஸ்வர்யா தனுஷ் விவகாரத்து இப்போது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எந்த ஒரு முடிவுமே ஒரே நாளில் எடுத்து விட முடியாது. திருமணம், விவாகரத்து போன்ற விசயங்களும் அப்படித்தான். 25 ஆண்டுகாலம் வாழ்ந்து வெள்ளி விழா கொண்டாடிய தம்பதியர் கூட விவாகரத்து செய்து பிரிந்திருக்கின்றனர். அப்படித்தான் 18 ஆண்டு காலம் குடும்பம் நடத்திய தனுஷ் ஐஸ்வர்யாவும் இப்போது பிரியப்போவதாக அறிவித்துள்ளனர். இதற்கான பின்னணியில் என்னவாக இருக்கும் என்பதுதான் பலரது கேள்வியாக உள்ளது.

Array

நடிகர் ரஜினிகாந்த் மகள் ஐஸ்வர்யா, நடிகர் தனுஷை கடந்த 2004 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் திருமணம் செய்து கொண்டார். தனுஷை விட இரண்டு வயது மூத்தவர் ஐஸ்வர்யா. 22 வயதான தனுஷை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டது அப்போது பரபரப்பாக பேசப்பட்டது.

சினிமாவில் நடிக்க வந்து சில ஆண்டுகளிலேயே பிரபலமான தனுஷ் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மகளை திருமணம் செய்து கொண்டு பெரிய குடும்பத்து மருமகனானார். இந்த தம்பதியினருக்கு யாத்ரா, லிங்கா என்ற இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர்.

English summary

Dhanush Aishwariya Divorce Latest News in Tamil: ( ஐஸ்வர்யா தனுஷ் விவாகரத்து செய்தி) Dhanush Aishwarya, who has been with the family for 18 years, has also announced divorce. It has been reported that Aishwarya may be leaving the marriage due to her involvement in the spiritual life.