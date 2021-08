புகுந்தவீடு செல்லும் மணப்பெண்போல் செல்கிறேன்: உச்சநீதிமன்றம் செல்லும் நீதிபதி சுந்தரேஷ் பேச்சு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: பிறந்த வீட்டை விட்டு புகுந்த வீடு செல்லும் மணப்பெண்ணைப் போல டெல்லி செல்வதை உணர்வதாக உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள மூத்த நீதிபதி எம்.எம்.சுந்தரேஷ் கூறினார்.

இதுவரை லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட வழக்குகளில் தீர்ப்பளித்திருந்தாலும், மனசாட்சிக்கு எதிராக ஒரு தீர்ப்பு கூட வழங்கியதில்லை என்றும் அவர் பெருமையுடன் அவர் தெரிவித்தார்.

அதிரடி அறிவிப்பு: சென்னை ஓஎம்ஆர் சாலையில் சுங்க வரி நிறுத்தம்: எங்கெங்கு சுங்கச்சாவடிகள் நீக்கம்?

English summary

Senior Judge MM Sundaresh, who has been appointed as a Supreme Court judge, said it felt like going to Delhi like a bride leaving her birth home