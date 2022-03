சாட்டை எடுத்த தலைவர் ஸ்டாலின்..திமுகவில் தயாரான லிஸ்ட்.. இதுதான் கடைசி வார்னிங் இல்லையேல் பதவி காலி

Chennai

சென்னை : கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் வெற்றி பெற்ற திமுகவினர் பதவி விலக திமுக தலைமை கொடுத்த காலக்கெடு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், கூட்டணி தர்மத்தை மீறி பதவி பெற்றவர்கள் குறித்த பட்டியல் திமுக தலைமைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் விரைவில் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை பாயும் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

நகராட்சித் தலைவர் பேரூராட்சித் தலைவர் நகராட்சி துணைத் தலைவர் உள்ளிட்ட பதவிகளை தங்களின் கூட்டணிக் கட்சிகளான மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள் உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கு திமுக தலைமை ஒதுக்கியது.

இந்த நிலையில் இன்று நடைபெற்ற மறைமுக தேர்தலின் போது கட்சித்தலைமை அறிவிப்பை மீறி ஏராளமான இடங்களில் திமுகவினர், கூட்டணி கட்சிகளுக்கு எதிராக போட்டியிட்டு தலைவர் துணைத் தலைவர் உள்ளிட்ட பதவிகளை கைப்பற்றினர்.

It has been reported that the list of those who have won the seats allotted to the coalition parties has been sent to the DMK leadership and action will be taken against them soon as the deadline given by the DMK leadership to resign has expired.