”தங்க வயல்” நகரத்தில் பதுங்கிய ராஜேந்திரபாலாஜி ? சல்லடை போடும் தனிப்படை போலீசார்

சென்னை: ஆவின் நிறுவனத்தில் வேலை வாங்கித் தருவதாக பலரிடம் பணம் பெற்று மோசடி செய்த வழக்கில் தலைமறைவாக உள்ள அதிமுகவைச் சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி, கர்நாடக மாநிலம் கோலாரில் பதுங்கி இருப்பதாக கிடைத்த தகவலையடுத்து தனிப்படை போலீசார் கோலார் சென்று தேடுதல் வேட்டையை திவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.

கடந்த அதிமுக ஆட்சிக்காலத்தில் அரசின் ஆவின் நிறுவனத்தில் வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி பலரிடம் 3.10 கோடி ரூபாய் பணம் பெற்று மோசடி செய்ததாக அதிமுகவைச் சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி மற்றும் உதவியாளர்கள் உள்ளிட்ட 4 பேர் மீது ஏராளமானோர் புகார் அளித்தனர்.

இதையடுத்து 5 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்த விருதுநகர் மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீசார் 8 தனிப்படைகள் அமைத்து முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜியை பிடிக்க தேடுதல் வேட்டை நடத்தி வருகின்றனர். தொடர்ந்து அவர் மீது ஆன்லைன் மூலமாகவும் ஏராளமானோர் புகார் அளித்து வருகின்றனர்.

Rajendra Balaji, a former AIADMK minister who is in hiding in a case of extorting money from several people to get a job in Avin's company, has been intensified the search operation in Kolar by the police following information that he was hiding in Kolar, Karnataka.