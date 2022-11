மதிக்கவே மாட்றாங்களேணே..மாஜிக்களிடம் புலம்பிய எடப்பாடி? படக்கென மாறிய ரூட்! பதற்றத்தில் பாஜக தலைகள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : எம்எல்ஏக்கள் செல்வாக்கு, 90 சதவீத கட்சி நிர்வாகிகளின் ஆதரவு என இருந்தும் தன்னையும் ஓபிஎஸ்யும் பாஜக ஒரே தட்டில் எடை போடுவதை விரும்பாத எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூட்டணிக்கு பாஜக ஒத்துவரவில்லை என்றால் தனித்துப் போட்டியிட முடிவு செய்திருப்பதாக கூறுகின்றனர் சேலம் ரத்தத்தின் ரத்தங்கள்.

"ஒண்ணா இருக்க கத்துக்கணும் ஒரு உண்மையை சொன்னா ஒத்துக்கணும்" ஒரு பழைய பாடலை அதிமுக தொண்டர்கள் நாள்தோறும் பாடி வருகின்றனர். ஆனால் அதனை எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் காது கொடுத்து கேட்பதாக தெரியவில்லை.

தமிழகத்தில் பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுக உட்கட்சி விவகாரங்களால் அதனை சரி செய்ய நேரம் போதாமல் சுழன்று கொண்டிருக்கும் நிலையில் பாஜக தாங்கள் தான் பிரதான எதிர்க்கட்சி என அரசியல் செய்து வருகிறது

அமைச்சர் பொய் சொல்றாரு.. பாஜக செலவில் குஜராத்துக்கு கூட்டிட்டு போக நாங்க ரெடி.. அண்ணாமலை பரபர!

Salem ADMK officials say that they have decided to contest alone if the BJP does not agree to the Edappadi Palanichami alliance, which does not want the BJP to weigh itself and the OPS on the same plate despite the influence of the MLAs and the support of 90 percent of the party executives.