பின்லாந்துக்கு பறக்கும் அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ்! என்ன விஷயமாக போகிறார் தெரியுமா?

சென்னை: தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் அரசு முறை பயணமாக பின்லாந்து புறப்பட்டுச் சென்றிருக்கிறார்.

அங்கு 2 நாட்கள் நடைபெறும் உலகளாவிய தகவல் தொழில்நுட்ப மாநாட்டில் கலந்துகொள்ளும் அவர் தமிழகத்திற்கு ஐடி நிறுவன முதலீடுகளை ஈர்க்கும் வகையில் முக்கியப் பிரமுகர்களை சந்திக்கிறார்.

ஏற்கனவே ரோம், லண்டன், என இரண்டு நாடுகளுக்கு சென்றிருக்கும் இவர் தற்போது மூன்றாவது நாடாக பின்லாந்துக்கு சென்றிருக்கிறார்.

English summary

IT Minister Mano Thangaraj has left for Finland on a government visit. He will attend the 2-day global IT conference there and meet important personalities to attract IT company investments to Tamil Nadu.