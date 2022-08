புண்படுத்திட்டே இருக்கார்! பிடிஆர் குறித்து முதல்வருக்கு பறந்த புகார்! பொரிந்து தள்ளிய ஜாக்டோ-ஜியோ

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் குறித்து நிதி அமைச்சர் பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜன் தொடர்ந்து அரசு ஊழியர்களின் மனதை புண்படுத்துவது போல் பேசுவதாக முதல்வர் ஸ்டாலினிடம் ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பினர் புகார் கூறியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழகத்தில் நடைமுறையில் இருந்த அரசு ஊழியர்களுக்கான பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், அதனை மீண்டும் நடைமுறைக்கு கொண்டு வர வேண்டுமென அரசு ஊழியர்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.

இதே கோரிக்கையை வலியுறுத்தி அரசு ஊழியர் சங்கமான ஜாக்டோ ஜியோ தொடர்ந்து பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களை நடத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில் திமுக கடந்த ஆண்டு மே மாதம் ஆட்சியைப் பிடித்து நிலையில் பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் உள்ளிட்ட அரசு ஊழியர்களின் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

அரசியலுக்காக தவறான தகவல்களை பரப்பக்கூடாது! அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கடும் கண்டனம்!

English summary

It has been reported that jacto geo organizations have complained to Chief Minister Stalin that Finance Minister PTR Palanivel Thiagarajan is constantly talking about the old pension scheme as if he is hurting the sentiments of government employees.