அகவிலைப்படி உயர்வு மட்டுமே கிடைத்தது.. அதுக்கும் போராட்டம்! ஜனவரியில் போராட தயாராகும் ஜாக்டோ ஜியோ!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : திமுக ஆட்சியில் அகவிலைப்படி உயர்வைத் தவிர வேறு எந்த கோரிக்கையும் நிறைவேற்றவில்லை அதையும் போராடி தான் பெற வேண்டி இருந்தது எனவும், வருகின்ற ஜனவரி 5 ஆம் தேதி மாலையில் தமிழ்நாடு முழுவதும் ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என அரசு ஊழியர் கூட்டமைப்பான ஜாக்டோ ஜியோ நிர்வாகிகள் கூறியுள்ளனர்.

தமிழகத்தில் நடைமுறையில் இருந்த அரசு ஊழியர்களுக்கான பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், அதனை மீண்டும் நடைமுறைக்கு கொண்டு வர வேண்டுமென அரசு ஊழியர்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.

இதே கோரிக்கையை வலியுறுத்தி அரசு ஊழியர் சங்கமான ஜாக்டோ ஜியோ தொடர்ந்து பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களை நடத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில் திமுக கடந்த ஆண்டு மே மாதம் ஆட்சியைப் பிடித்து நிலையில் பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் உள்ளிட்ட அரசு ஊழியர்களின் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

The DMK regime did not fulfill any other demand except for the increase in subsidized prices and it had to be achieved through struggle.. Jacto geo executives, a government employee union, have said that an attention-grabbing demonstration will be held in front of the collector's office across Tamil Nadu on the evening of January 5.