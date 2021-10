வங்கதேசத்தில் கலவரம்.. மத ரீதியிலான வன்முறையை தடுக்க தீர்வு என்ன?.. விளக்குகிறார் ஜக்கி வாசுதேவ்!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: ஜாதி ரீதியிலான வன்முறையை முடிவுக்கு கொண்டு வருவது எப்படி என்பது குறித்து சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவ் விளக்கமளித்துள்ளார்.

சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவ் பக்தர்கள் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்தார். அந்த வகையில் வங்கதேச கலவரம் குறித்து ஒருவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். கடந்த சில தினங்களாக வங்கதேசத்தில் உள்ள கோயில்கள் சூறையாடப்படுவதாக தகவல்கள் வருகின்றன.

அது போல் அங்கு இந்துக்களும் கொல்லப்படுவதாக செய்திகள் வெளிவருகின்றன. அங்கு ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக வசித்து வரும் இந்துக்கள் மீது நடத்தப்படும் வன்முறை மற்றும் குறிப்பட்ட மதத்தின் மீதான பாரபட்சத்தை பார்க்கும் போது என் மனம் வருந்துகிறது.

To end violence on the basis of religion, the most important things are to raise human consciousness so that we function out of a limitless identity, and to knock the heavens down. There is no other place to go. If we want to live well, let's live well here. -Sg #Bangladesh pic.twitter.com/9hig8gqqWW