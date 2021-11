"ஜெய்பீம்.." ஜாதி வெறிக்கு எதிராக வலுவாக வீசப்பட்ட சாட்டை.. கொண்டாடும் ரசிகர்கள்!

Chennai

சென்னை: நடிகர் சூர்யா மற்றும் ஜோதிகா தயாரிப்பில் ஞானவேல் இயக்கத்தில் சூர்யா முக்கிய கதாபாத்திரம் ஏற்று நடித்து அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ள திரைப்படம் ஜெய்பீம்.

ஒடுக்கப்பட்ட பழங்குடியின மக்களின் உணர்வுகளை ரத்தமும் சதையுமாக காட்சிப்படுத்தி, அனைவர் கண்களையும் குளமாக்கி உள்ளது ஜெய்பீம்.

தமிழகத்தில் சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நடைபெற்ற ஒரு உண்மை சம்பவத்தை (jai bhim real story) தழுவி இந்த திரைப்படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது .

Jai Bhim review: Actor Surya starer Jai Bhim movie released in Amazon Prime OTT platform and the film is speaking about casteism and police atrocity which is welcomed by the fans.