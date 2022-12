இனிப்பான அறிவிப்புக்கு இதயம் கனிந்த நன்றி! கம்பீர ஸ்டாலின் என புகழாரம் சூட்டும் ஜவாஹிருல்லா!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: சிறுபான்மை சமுதாய மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித் தொகை வழங்க மத்திய அரசு மறுத்துவிட்டால், மாநில அரசு வழங்கும் என அறிவித்ததற்காக முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு மனிதநேய மக்கள் கட்சித் தலைவர் ஜவாஹிருல்லா நன்றியும் பாராட்டும் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், முதலமைச்சரை 'கம்பீர ஸ்டாலின்' என புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக ஜவாஹிருல்லா விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

மின் இணைப்புடன் ஆதாரை இணைக்க தடையில்லை.. வழக்கை தள்ளுபடி செய்த ஹைகோர்ட்

English summary

Jawahirullah says, Thank you from the bottom of my heart for the sweet announcement about Minority student scholarship by the Chief Minister.