எம்பி பதவி போனா என்ன? நமக்கு ’அது’ இருக்கே! பக்கா ப்ளான் போட்ட ஜெயக்குமார்! ஓகே சொன்ன எடப்பாடி?

சென்னை : ஓ.பன்னீர் செல்வத்திடம் இருந்து அதிமுக பொருளாளர் என்ற பதவியை பிடுங்கி எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆதரவாளர் ஒருவருக்கு வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ள நிலையில், எடப்பாடியின் முதல் சாய்ஸாக ஜெயக்குமார் இருப்பதாக விவரங்கள் தெரிய வந்திருக்கிறது.

OPS மீது Jayakumar பகிரங்க குற்றச்சாட்டு! ADMK கூட்டத்தில் நடந்தது என்ன? | *Politics

அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தின்போது வெடித்த ஒற்றை தலைமை விவகாரம் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் விசுவரூபம் எடுத்தது. கட்சியை முழு கட்டுப்பாட்டுக்குள் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கொண்டு வந்து இருப்பதையே நடந்து முடிந்த சம்பவங்கள் காட்டின.

அதிமுகவின் பெரும்பாலான மாவட்டச் செயலாளர்கள் தலைமை கழக நிர்வாகிகள் ஏன் ஓபிஎஸ் மூலம் பதவிக்கு கொண்டு வரப்பட்ட அவைத் தலைவரான தமிழ்மகன் உசேன் முதற்கொண்டு எடப்பாடி அணிக்குத் ஆகிவிட்டனர்.

சிக்கலை பாருங்க.. உள்ளாட்சி இடைத்தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளர்களுக்கு இரட்டை இலை சின்னம் கிடைக்குமா?

English summary

It has been revealed that Jayakumar is Edappadi's first choice as he is planning to snatch the post of AIADMK treasurer from O. Panneer Selvam and hand it over to a supporter of Edappadi Palanisamy.