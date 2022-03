புழல் சிறையில் கட்டாந்தரையில் படுத்தேன்.. தீவிரவாதிகளுடன் இருந்தேன்.. ஜெயக்குமார் பகீர் புகார்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: சிறையில் கட்டாந்தரையில் படுத்திருந்தேன் என முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் குற்றம்சாட்டினார். மேலும் தீவிரவாதிகள் இருந்த சிறையில் தன்னை அடைத்து வைத்திருந்ததாகவும் அவர் குற்றம்சாட்டினார்.

தமிழகத்தில் கடந்த 19ஆம் தேதி நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெற்றது. அப்போது சென்னை 49 ஆவது வார்டில் அமைக்கப்பட்டிருந்த வாக்குச் சாவடியில் திமுகவைச் சேர்ந்த நரேஷ் கள்ள ஓட்டுப் போட்டதாக முன்னாள் அமைச்சர் டி ஜெயக்குமார் குற்றம்சாட்டினார்.

அப்போது அங்கிருந்த அதிமுகவினர் நரேஷ் மீது தாக்கினார். அப்போது அவர்களை விலக்கிவிட்ட ஜெயக்குமார், நரேஷை அரை நிர்வாணப்படுத்தி போலீஸிடம் ஒப்படைத்தார்.

"மெயின் ரோட்டில்"அராஜகம்.. திமுக தொண்டரை இழிவாக நடத்திய ஜெயக்குமார்.. ஆர்.எஸ்.பாரதி காட்டம்..!

English summary

AIADMK Ex Minister Jayakumar says that He is not getting any water in Prison.