அப்பல்லோ டூ கொடநாடு செல்ல விரும்பிய ஜெயலலிதா.. நோ சொன்ன மருத்துவர்கள்.. I am your bossனு சொன்ன ஜெ!

சென்னை: முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா தான் இறப்பதற்கு முன்னர் கொடநாடு எஸ்டேட்டுக்கு போக விரும்பியதாக அவரது தோழி சசிகலா தெரிவித்ததாக நமது எம்ஜிஆர் நாளிதழ் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

சென்னை அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் 75 நாட்கள் மருத்துவ சிகிச்சையில் இருந்த ஜெயலலிதா கடந்த டிசம்பர் 5ஆம் தேதி 2016 ஆம் ஆண்டு காலமானார்.

இவரது மரணம் குறித்தும் அதற்கான காரணம் குறித்தும் பல்வேறு தகவல்கள் உலா வருவதால் அதுகுறித்து விசாரிக்க கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் ஆறுமுகசாமி ஆணையம் அமைக்கப்பட்டு விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

கொடநாடு விவகாரத்தில் எடப்பாடிபழனிசாமி, சசிகலாவை விசாரிக்க கோரிய வழக்கு ஒத்திவைப்பு

English summary

Sasikala in Dr Namadhu MGR says that Jayalalitha wants to go to Kodanad Estate after she got discharged from Apollo.