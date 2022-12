ஜெயலலிதா ஆட்சி மோசம்.. எடப்பாடி ஆட்சி அதைவிட மோசம்! இந்தியா டுடேவுக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பேட்டி

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் 'இந்தியா டுடே' ஆங்கில இதழுக்கு அளித்துக்கு அளித்த ஜெயலலிதா ஆட்சி செய்த முதல் 6 ஆண்டுகள் குறித்து, அடுத்து எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சி செய்த 4 ஆண்டுகள் குறித்து விமர்சித்து இருக்கிறார்.

பொருளாதார வளர்ச்சி மட்டுமே தங்கள் நோக்கம் இல்லை என்றும், தமிழ்நாட்டின் ஒட்டு மொத்த வளர்ச்சியே எங்கள் குறிக்கோள் எனவும் அவர் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

இதுபோல் அரசின் திட்டங்கள், திராவிட மாடல், கட்சிப் பணிகள் என பல விசயங்கள் குறித்து இந்த பேட்டியில் மு.க.ஸ்டாலின் பேசி உள்ளார். அவரிடம் எழுப்பட்ட கேள்விகளையும் அதற்கு அவர் அளித்த பதில்களை பார்ப்போம்.

